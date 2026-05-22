Petite hausses en Europe sur fond d'espoirs au Moyen-Orient

Plutôt nerveuses hier, les places européennes se montrent plus calmes ce matin. Après 1h30 de cotations, le CAC 40 s'affiche en hausse de 0,39%, à 8 118 points, le DAX 40 à Francfort grimpe de 0,55%, le FTSE 100 à Londres s'adjuge 0,43%, et l'Euro Stoxx 50 avance de 0,70%.

Les grands indices du Vieux Continent profitent de la bonne orientation de Wall Street hier soir et notamment du record du Dow Jones, qui a lui-même été soutenu par l'envolée d'IBM ( 12,43%).

De minces espoirs sur le conflit au Moyen-Orient

L'Europe progresse grâce notamment à des déclarations de Marco Rubio. Selon le Financial Times, le chef de la diplomatie américaine a évoqué "de bons signes" quant à la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington. Toujours selon le secrétaire d'Etat, les médiateurs pakistanais doivent se rendre en Iran pendant que la République islamique se penche sur la dernière proposition de l'administration américaine.

Les cours du pétrole sont en hausse, 0,85%, à 98,54 dollars pour le WTI, et 0,57%, à 105,47 dollars pour le Brent de la mer du Nord, mais se sont tassés au cours des derniers jours.

En ce qui concerne les rendements obligataires, un repli est observé. Celui de l'emprunt d'Etat français à 10 ans cède 1,29%, à 3,837%, tandis que celui de l'Allemagne recule de 1,27%, à 3,0614%.

Tous ces éléments ont tendance à soutenir les marchés actions.

En ce qui concerne la macro-économie, les nouvelles sont mitigées. En France, l'indice du climat des affaires est resté stable à 94 points en mais, sous son niveau moyen de 100.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires s'est amélioré au mois de mai. Il est passé de 84,4 à 84,9 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 84,2 points.

Cet après-midi, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis à 16h, l'indice des indicateurs avancés d'avril et l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan de mai.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,10%) et se négocie contre 1,1606 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Stellantis s'apprécie de 2,11%. Le groupe a dévoilé le volet financier de son plan stratégique et prévoit notamment que son chiffre d'affaires passe de 125 à 190 milliards d'euros entre 2025 et 2030. A l'horizon 2030, la marge opérationnelle ajustée devrait s'élever à 7%, avec "des améliorations significatives à court terme".

Equans, une filiale de Bouygues (-0,12%) a annoncé la cession de ses activités de concession de recharge de véhicules électriques aux Pays-Bas.

Compagnie des Alpes s'adjuge 3,01% après avoir dévoilé une forte hausse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité au premier semestre de son exercice 2025-2026.

Nanobiotix ( 9,67%) a annoncé la levée de 85 millions d'euros via une augmentation de capital ciblant les marchés européen et américain.

Medincell grimpe de 0,83%, après la décision de l'Agence européenne du médicament d'accepter le dossier de demande de mise sur le marché d'Olanzapine LAI déposé par Teva et développé avec la technologie de Medincell.

En Suisse, Compagnie Financière Richemont cède 2,67% après la publication de résultats pourtant supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025-2026.

Julius Bär abandonne 9,37% après avoir fait part d'un ralentissement de l'afflux de capitaux frais sur les quatre premiers mois de l'année.

Enfin, à Madrid, Puig chute de 13,75% alors qu'Estée Lauder a mis fin aux discussions en vue d'un rapprochement avec l'Espagnol.