Petite hausse à Wall Street : dégradation du moral des ménages américains

(AOF) - Les marchés actions américains s'affichent en petite hausse au terme d'une semaine marquée par un regain de confiance dans le volet commercial après le deal entre Washington et Pékin. Sur le front des statistiques, le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en mai, comme l'a montré l'enquête de l'Université du Michigan. Côté valeurs, Applied Materials s'inscrit en repli après la publication d'un chiffre d'affaires au second trimestre inférieur aux attentes. Le Dow Jones grappille 0,08% à 42357 points tandis que le Nasdaq est stable à 19110 points.

Applied Materials (-6,47% à 163,45 dollars) enregistre un des plus forts replis au sein du Nasdaq au lendemain de Sur cette période, les ventes de la société s'élève à 7,10 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an. Elles sont en ligne avec ses attentes alors que les marchés anticipaient 7,13 milliards de dollars. Surtout, ses revenus en Chine, son plus grand marché étranger, ont diminué : 1,774 milliards de dollars, contre 2,831 milliards de dollars au premier trimestre 2024.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de l'université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 50,8 en mai contre 52,2 en avril. Il était attendu à 53,1.

1,412 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,450 million, après 1,481 million en mars. De plus, 1,361 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,360 million, après 1,339 million en mars.

Les prix à l'import aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% en avril sur un mois, contre une baisse de 0,4% attendue, après -0,4% en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amgen

Un jury fédéral de l'État du Delaware aux États-Unis a donné raison à Regeneron sur Amgen dans le procès antitrust. La justice a accordé à Regeneron 406,8 millions de dollars : 135,6 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires et 271,2 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs. Ces derniers peuvent être accordés pour sanctionner une partie pour un comportement scandaleux et la dissuader, ainsi que d'autres, de se livrer à des comportements similaires à l'avenir.

Bristol Myers Squibb

La Commission européenne a approuvé le protocole péri-opératoire associant Opdivo en néoadjuvannt et chimiothérapie suivie d'une intervention chirurgicale et Opdivo en adjuvant pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable à haut risque de récidive chez un certain type de patients adultes.

Boeing

Selon Reuters, le président américain Donald Trump a signé hier des accords d'une valeur totale de plus de 200 milliards de dollars avec les Émirats arabes unis. L'accord comprendrait notamment l'achat de 28 gros-porteurs Boeing commandés par la compagnie aérienne émiratie Etihad Airways. Il s'agirait de Boeing 787 Dreamliner et de 777X de nouvelle génération, équipés de moteurs GE Aerospace. Etihad Airways paierait ces appareils à hauteur de 14,5 milliards de dollars qui seraient livrés à partir de 2028.

Deere

Le fabricant américain de matériel agricole Deere a dégagé un bénéfice net de 1,804 milliard de dollars au deuxième trimestre clos le 27 avril 2025, soit 6,64 dollars par action. Il est en repli comparé au bénéfice net il y a un an à la même période : 2,37 milliards de dollars, soit 8,53 dollars par action. Les ventes totales ont diminué de 16%, à 12,76 milliards de dollars sur ce trimestre 2025. Le bénéfice net attribuable pour l'exercice 2025 devrait se situer entre 4,75 et 5,50 milliards de dollars.