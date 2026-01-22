 Aller au contenu principal
Petite croissance pour Ecoslops en 2025
22/01/2026

Ecoslops, le spécialiste du recyclage de résidus pétroliers, a dégagé un chiffre d'affaires en croissance de 5% en 2025.

La société, qui réalise son activité au Portugal, a atteint 12 MEUR de chiffre d'affaires, grâce à la dynamique de sa branche services portuaires. L'usine de produits raffinés de Sines a transformé davantage de volumes que l'année précédente, mais la progression a été largement rognée par le change et la baisse des cours pétroliers.

La société disposait de 5,2 MEUR de trésorerie, dont 0,8 MEUR conditionnés à investissement. Les résultats seront connus le 8 avril en clôture.

