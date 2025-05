Petite consolidation en Europe après le récent rebond

En attendant, ils se sont concentrés aujourd'hui sur celles de Bouygues et Trigano, dont les titres ont été particulièrement soutenus en bourse, contrairement à Alstom ou Atos qui ont subi de lourds dégagements.

Les intervenants pourront également réagir à plusieurs publications d'entreprises, notamment celles d'Engie et de Vallourec.

Dès jeudi, les investisseurs auront une avalanche d'indicateurs macroéconomiques à surveiller. Il y aura, entre autres, l'inflation en France, puis des données préliminaires sur le PIB de la zone euro et sur celui du Royaume-Uni. L'agenda sera également chargé outre-Atlantique avec principalement les ventes au détail, les chiffres hebdomadaires du chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie ou encore les prix à la production.

Hier, que ce soit le CAC 40, le Dax 40 ou l'Eurostoxx 50, tous ces indices avaient enchaîné une quatrième hausse consécutive, qui leur avait permis de progresser respectivement sur cette période de 3,24 %, 2,26 % et 3,56 %. Une pause était donc la bienvenue.

(AOF) - En l’absence de statistique macroéconomique d’envergure, les indices européens en ont profité pour s’offrir une petite consolidation au cours d’une séance animée par les publications d’entreprise. La veille, ils avaient renoué avec leurs niveaux de début avril, avant les annonces de Donald Trump sur les taxes douanières. À Paris, le CAC 40 a terminé la séance sur un repli de 0,47 %, à 7 836,79 points, et l’Eurostoxx 50 a cédé 0,33 %, à 5 398,07 points. À New York, les indices sont pour la plupart en légère hausse. Le Dow Jones grappille par exemple 0,06 % à 42 164,11 points.

