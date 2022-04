Petit lexique du Private Equity : les termes relatifs à l’investissement dans le non coté

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Private Equity, terme anglo-saxon qui désigne l'investissement dans le non coté, reste assez opaque pour bon nombre de particuliers. En effet, il fut pendant longtemps la chasse gardée des investisseurs institutionnels et, s'il tend aujourd'hui à se démocratiser grâce à des fonds spécialisés ouverts à tous, il demeure un mystère pour bon nombre de Français qui lui préfèrent l'investissement en Bourse, plus accessible et plus transparent.

Nous vous proposons dans cet article un lexique des termes relatifs au Private Equity afin de lever le voile sur ce type d'investissement et qui sait, peut-être, vous donner envie de vous y intéresser.

Capital-développement

Le capital développement est un segment du Capital Investissement qui consiste en la prise de participations au capital d'entreprises non cotées ayant atteint leur seuil de rentabilité et dégageant des profits pour financer leur croissance, anticipée comme importante.

Une opération de capital-développement se traduit par un investissement via une prise de participations qui peut être effectuée en fonds propres (dans ce cas, il s'agit d'un investissement dilutif représentant une quote-part du capital) ou bien en quasi-fonds propres (financement obligataire amortissable ou in fine, convertible en capital ou non).

L'opération a pour objectif d'accompagner le dirigeant dans sa stratégie de développement pour, à moyen-terme, créer de la valeur et de la liquidité.

Capital-retournement

Le capital retournement est également un segment du Capital investissement. Il consiste à prendre des participations dans une entreprise non cotée en difficulté dont on anticipe que l'afflux de fonds lié à cette opération et l'accompagnement du dirigeant permettra à moyen-terme le retour aux bénéfices.

Attention, ce segment très particulier du private equity est pratiqué par quelques sociétés de gestion seulement expertes dans ce domaine.

Capital-risque (Venture Capital)

Le capital risque consiste à investir dans de jeunes entreprises non cotées en phase d'amorçage ou « early stage ». Il peut là encore s'agir d'un investissement en fonds propres ou quasi fonds propres. Le capital risque se subdivise en plusieurs segments selon la maturité de l'entreprise à financer : amorçage (avant la création de la société, on parle aussi de « love money »), création finance (démarrage réel de l'activité) et post-création (série A, B, … selon que l'entreprise a déjà lancé un, deux ou davantage de produits ou services).

LBI (Leverage Buy In)

Ce terme s'applique à la reprise de l'entreprise par effet de levier par une personne ou un groupe de personne extérieur à l'entreprise.

LBO (Leverage Buy Out)

Ce terme s'applique à l'acquisition d'une entreprise par des investisseurs en capital extérieurs à l'entreprise, associés aux dirigeants de l'entreprise achetée, via un montage financier comportant une part d'emprunts qui seront remboursés ultérieurement grâce aux cash-flows futurs.

Business Angel

L'investisseur providentiel ou business angel est une personne physique qui met sa capacité d'investissement, mais aussi son expérience et ses compétences, au service de la société non cotée dans laquelle il investit.

Investissement en direct

Il est possible d'investir en private equity en direct ou via un fonds. Avec la prise de participations en direct, l'investisseur a un contrôle direct des opérations et bénéficie d'un meilleur accès à l'information. L'investissement en direct est aussi bien souvent plus rémunérateur qu'un investissement dans un fonds, mais aussi plus risqué et nécessitant un investissement initial plus conséquent.

FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque)

Le FCPR est un fonds permettant d'investir en private equity. Il appartient à la catégorie plus large des OPCVM puisqu'il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières sans personnalité juridique, mais il possède quelques caractéristiques propres qui font sa spécificité, à savoir : au moins 50 % de son capital doit être investi dans des sociétés non cotées. De plus, la société de gestion qui le gère doit être agréée par l'AMF. Sous réserves de respecter certaines dispositions, il peut présenter des avantages fiscaux.

Appel de fonds

L'appel de fonds, aussi appelé « Capital call » correspond à la demande de versement des capitaux lors de la période de souscription de certains fonds en private equity, notamment les grands fonds publics. Il est aussi possible pour un fonds de procéder à l'appel des capitaux lorsque les premières sociétés cibles ont été identifiées.

Engagement ou Commitment

Il s'agit de la somme que l'investisseur doit verser au moment de l'appel de fonds. Elle correspond au montant que l'investisseur s'est engagé à verser au fonds de capital-investissement.

Distribution

Les distributions correspondent à l'ensemble des sommes versées aux investisseurs. Les distributions de produits proviennent des revenus reçus (coupons sur obligations, dividendes) ainsi que des prix de cession d'entreprises ou d'actifs du portefeuille.

Les distributions peuvent être scindées en 3 segments : le remboursement du capital, le versement du Hurdle ou revenu prioritaire), et enfin la répartition entre les investisseurs et l'équipe de gestion de la plus-value réalisée.

Selon le type de fonds, la distribution peut intervenir soit exclusivement à la cession des actifs du fonds, soit de façon régulière (tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans) via les revenus encaissés par le fonds et une dernière distribution à la clôture du fonds après revente des actifs.

Exit

Ce terme désigne la cession d'un actif ou d'une société qui peut être revendue aux dirigeants de la société cible, un concurrent, un fonds, ou bien qui peut être introduite en Bourse.

Dette mezzanine

La dette mezzanine est le nom de la dette qui s'ajoute à la dette amortissable (souvent d'origine bancaire) aussi appelée dette senior et qui vient en complément des fonds propres émanant des actionnaires-investisseurs. Elle permet aux investisseurs d'acquérir une partie du capital de la société-cible par l'intermédiaire d'obligations convertibles ou de bons de souscription d'achat. Il s'agit donc du troisième financement possible en plus de l'emprunt classique et des fonds propres.

Le remboursement de la dette mezzanine intervient après le remboursement total de la dette senior. Son taux, compte tenu du risque accru, est généralement supérieur à celui de la dette senior.

Carried Interest (business model du)

Le business model du carried interest correspond à la façon pour les sociétés de private equity de faire de bénéfices. Ce modèle d'activité repose sur la rémunération de la surperformance du gestionnaire du véhicule. Cet intéressement, fixé par le règlement du fonds, est versé à ses gestionnaires et s'élève environ à 20 % des plus-values enregistrées, à la condition toutefois que les investisseurs aient pu bénéficier d'un taux de rendement interne minimal aussi appelé hurdle rate. Notez que le versement n'intervient qu'à la cession des actifs, lorsque le capital a été remboursé aux investisseurs.