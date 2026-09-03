Peter Osvaldik, directeur financier de T-Mobile, quittera ses fonctions en février 2027 ; Jessica Uhl lui succédera

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T-Mobile TMUS.O a annoncé jeudi que Peter Osvaldik quitterait ses fonctions de directeur financier en février 2027, et a désigné Jessica Uhl pour lui succéder.

M. Osvaldik occupera le poste de conseiller stratégique pendant la période de transition prévue, avant son départ à la retraite prévu en juillet.

* Mme Uhl, ancienne directrice financière de Shell et, plus récemment, présidente de GE Vernova, rejoindra T-Mobile en tant que directrice financière désignée à la mi-septembre et travaillera aux côtés de M. Osvaldik pendant la période de transition.

* M. Osvaldik a rejoint T-Mobile en 2016 et occupe le poste de directeur financier depuis 2020.

* Cette annonce fait suite à des informations selon lesquelles l’investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans Deutsche Telekom

DTEGn.DE et a exhorté le groupe de télécommunications allemand à renoncer à une éventuelle fusion avec T-Mobile, sa filiale américaine.

* Deutsche Telekom, qui détient environ 54 % de T-Mobile, étudie une fusion qui donnerait naissance à un géant transatlantique des télécommunications, comme l’a rapporté Reuters en avril.