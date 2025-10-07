 Aller au contenu principal
Peter Marks, ancien responsable des vaccins à la FDA, rejoint Eli Lilly
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 21:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout des commentaires de Lilly au paragraphe 3)

Peter Marks, l'ancien haut responsable de la réglementation des vaccins qui a été évincé de la Food and Drug Administration américaine au début de l'année, a rejoint Eli Lilly LLY.N , a déclaré le fabricant de médicaments à Reuters mardi.

Marks supervisera la découverte de molécules et les maladies infectieuses au sein des laboratoires de recherche de Lilly.

"L'expertise de Peter renforce nos capacités dans de nombreux domaines, à la fois dans notre portefeuille existant et dans nos travaux dans les domaines émergents", a déclaré la société à Reuters.

Marks, qui a joué un rôle clé dans le développement des vaccins COVID-19 lors du premier mandat du président américain Donald Trump, a démissionné en mars après avoir été poussé vers la sortie par le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr.

Les actions des fabricants de médicaments américains ont chuté lorsque les rapports sur l'éviction de Peter Marks de la FDA ont été publiés pour la première fois.

En tant que directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA, Peter Marks avait publiquement soutenu des programmes visant à accélérer le développement de traitements pour les maladies rares et de thérapies géniques pendant son mandat.

STAT News a été le premier à faire état de cette évolution.

