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Peter Löscher nommé vice-président du conseil de CaixaBank
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 16:37

CaixaBank fait part de la nomination de Peter Löscher au poste de vice-président du conseil d'administration après la tenue de son AG des actionnaires, et conformément à la proposition de son comité des nominations et du développement durable.

Administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de la banque espagnole depuis 2023, Peter Löscher remplace Amparo Moraleda, qui a présenté sa démission 12 ans après sa nomination initiale à ce poste.

Peter Löscher a mené une carrière dans le domaine de la gestion et au sein des conseils d'administration de grandes entreprises internationales, notamment comme PDG de Siemens et responsable de domaines stratégiques chez Merck & Co., General Electric et Amersham.

Par ailleurs, l'AG de CaixaBank a approuvé toutes les résolutions soumises au vote, y compris la distribution d'un dividende final au titre des résultats 2025 de 2,32 MdsEUR, équivalent à 33,21 centimes d'EUR bruts par action, à verser le 9 avril.

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