Peter Löscher nommé vice-président du conseil de CaixaBank
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 16:37
Administrateur indépendant au sein du conseil d'administration de la banque espagnole depuis 2023, Peter Löscher remplace Amparo Moraleda, qui a présenté sa démission 12 ans après sa nomination initiale à ce poste.
Peter Löscher a mené une carrière dans le domaine de la gestion et au sein des conseils d'administration de grandes entreprises internationales, notamment comme PDG de Siemens et responsable de domaines stratégiques chez Merck & Co., General Electric et Amersham.
Par ailleurs, l'AG de CaixaBank a approuvé toutes les résolutions soumises au vote, y compris la distribution d'un dividende final au titre des résultats 2025 de 2,32 MdsEUR, équivalent à 33,21 centimes d'EUR bruts par action, à verser le 9 avril.
Valeurs associées
|10,0800 EUR
|Sibe
|+3,30%
A lire aussi
-
Le gouvernement doit annoncer vendredi soir des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants, à savoir la pêche, l'agriculture ou les transports, à défaut d'envisager des mesures plus générales qui aggraveraient le déficit. ... Lire la suite
-
Jean-Michel Aulas, perdant de l'élection municipale à Lyon mais doyen du conseil nouvellement élu, a remis vendredi l'écharpe de maire à l'écologiste Grégory Doucet, avant d'endosser le costume d'opposant en chef. La poignée de mains entre les deux rivaux fut brève ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige pour supprimer le texte superflu de la sixième puce) 27 mars - ** Les actions ... Lire la suite
-
La puissance de l'intelligence artificielle est en pleine explosion. Elle modifie en profondeur la structure de l'ordre politique et économique mondial. La guerre en Iran est une illustration flagrante de ce nouveau paradigme. Cette puissance de 100 mln d'habitants, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer