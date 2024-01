Perturbations en mer Rouge : un risque à surveiller

Amundi

Croissance du PIB aux États-Unis , amélioration des indices PMI en zone euro, baisse de l'inflation au Japon... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'intensification des attaques contre les cargos en mer Rouge a conduit la majorité des grandes compagnies maritimes à suspendre le passage par le canal de Suez. Cette situation a surtout des répercussions sur les flux commerciaux entre l'Asie et l'Europe, qui doivent emprunter l'itinéraire plus long et plus coûteux qui contourne l'Afrique.

Jusqu'à présent, la situation est loin d'être similaire à la crise Covid, car les flux (principalement le commerce Europe-Asie) sont retardés, et non interrompus. La faiblesse actuelle de la demande en Europe signifie que les entreprises sont susceptibles d'absorber des coûts plus élevés plutôt que d'augmenter leurs prix de vente, à condition que cette situation ne dure pas.

Les répercussions sur la croissance et l'inflation européennes augmenteraient si les perturbations duraient ou s'étendaient au secteur de l'énergie. En soi, ces tensions ne changeront pas la donne pour les futures décisions de la BCE, mais elles pourraient l'inciter à se montrer plus prudente avant de baisser ses taux.

