Agression mortelle à Lyon: une conférence de Rima Hassan annulée à l'École Normale Supérieure
information fournie par AFP 18/02/2026 à 20:59

La députée européenne LFI, Rima Hassan (c), lors d'un rassemblement à Paris, le 8 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une conférence de Rima Hassan programmée par le syndicat FSU le 27 février à l'École normale supérieure de Paris-Saclay a été annulée, après l'agression mortelle à Lyon d'un jeune militant nationaliste en marge d'une conférence de l'eurodéputée Insoumise, a rapporté mercredi la direction de l'école.

"La conférence initialement prévue sur le plateau de Saclay à l’initiative du syndicat des personnels FSU, représentatif de l’ENS Paris-Saclay, a été annulée à la suite des événements récents survenus à Lyon", a indiqué à l'AFP le service communication de l'ENS confirmant une information de BFMTV.

Un jeune militant nationaliste, Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé jeudi soir par plusieurs personnes cagoulées, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, où il était venu assurer la sécurité de militantes du collectif identitaire Némésis. Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il est décédé samedi.

"Le syndicat a informé la présidence de l’établissement de cette décision et l’ensemble de l’École agit dans le dialogue pour assurer la sérénité des débats et la sécurité des étudiants et du personnel", précise mercredi l'ENS.

"Cette initiative ne s’inscrivait pas dans le cadre académique de l’École, qui devait uniquement mettre à disposition des locaux pour l’événement", poursuit-elle.

Interrogée, la FSU n'avait pas répondu pour l'instant aux sollicitations de l'AFP.

Mme Hassan a réfuté sur X l'annulation et indiqué que la conférence était "décalée", sans donner de date.

Mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste avait assuré qu'il n'y aurait pas d'autres "meetings" dans les universités si un risque de trouble à l'ordre public est avéré.

Le ministre avait précisé avoir envoyé une circulaire aux préfets et aux recteurs en ce sens. Il a toutefois souligné que la décision reviendrait à la fin aux présidents d'universités.

