Municipales à Paris: Grégoire promet d'associer les seniors aux aménagements de l'espace public

Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche hors LFI aux élections municipales à Paris, lors d'un meeting, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie sans LFI à la mairie de Paris, a présenté mercredi son programme pour "bien vieillir" dans la capitale, en s'engageant à mieux associer les seniors aux projets d'aménagement de l'espace public.

L'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo souhaite généraliser les "conseils de seniors", des espaces de proposition et de concertation mis en place dans certains secteurs de la capitale, à tous les arrondissements.

"Je sais à quel point les révolutions de ces dernières années ont pu bousculer les repères dans l'espace public et le sentiment d'insécurité", a reconnu Emmanuel Grégoire lors d'une réunion publique avec des associations et syndicats de retraités.

"Il n'y aura plus d'aménagement d'espace public sans qu'il y ait des marges exploratoires avec les conseils des seniors", a promis Emmanuel Grégoire, applaudi par son auditoire.

Le député socialiste a rappelé que son programme voulait "refaire des piétons la priorité absolue de l'aménagement de l'espace public".

Sur la signalétique, comme les feux clignotants et les triangles pour piétons, il a promis davantage d'amendes "quand l'auto-disicipline ne suffit pas". Avec une vigilance accrue sur les "fatbike" (des vélos à pneus surdimensionnés) et les trottinettes électriques débridées.

La rue Lafayette (est), une des plus grandes pistes cyclables à Paris, la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol (centre) feront selon lui l'objet d'une "attention particulière".

Emmanuel Grégoire a fait valoir son projet de "fluidification des bus" et la création de 15 lignes de bus express passant toutes les 5 minutes aux heures de pointe.

Le député socialiste a aussi proposé des mesures contre l'isolement des personnes âgées alors que dans la capitale, "près d'un senior sur trois se retrouve dans une situation de solitude".

Un guichet unique "bien vieillir" sera créé, pour un accès simplifié aux droits sociaux et la facilitation des démarches administratives.

La "journée des liens" qu'il propose permettra "d'identifier ceux qui sont seuls, les aider, et ensuite envoyer des travailleurs sociaux capables de les accompagner".