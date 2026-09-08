Perte nette creusée au 1er semestre pour Pommery avec la cession de Heidsieck

(Zonebourse.com) - Pommery a fait état lundi soir d'une accentuation de ses pertes sur les six premiers mois de l'année, le groupe ayant notamment pâti de la cession de la marque Heidsieck & Co Monopole.

Dans un communiqué, le groupe propriétaire des champagnes Pommery, Vranken et Charles Lafitte, des vins La Gordonne et du porto Rozes, indique que sa perte nette s'est accrue à 4 millions d'euros au premier semestre 2026, contre -1,4 million d'euros au premier semestre 2025, sous l'effet de cette transition post-cession.

Son résultat opérationnel courant s'établit à 11,2 millions d'euros contre 13,8 millions d'euros en 2025, un repli qui reflète pour l'essentiel la perte de contribution d'Heidsieck & Co Monopole, dans un contexte où la société n'a pas encore compensé intégralement cet effet de périmètre par sa croissance organique.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 96,2 millions d'euros, contre 109,3 millions au premier semestre 2025, soit un recul de 12% du fait de la cession d'Heidsieck & Co Monopole qui a entraîné une baisse de l'ordre de 9,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre.

Elément positif, l'endettement financier net a été ramené à 716 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 775,9 millions d'euros un an plus tôt, soit une réduction de 59,9 millions d'euros.

Quelques signes de redressement à l'export

Pour rappel, le groupe rémois a conclu le mois dernier avec ses principaux partenaires financiers un accord de conciliation comportant notamment une enveloppe de 42,8 millions d'euros lui permettant de répondre à ses besoins de financement jusqu'en juin 2027, avec une possibilité d'extension jusqu'en juin 2028.

S'agissant de ses perspectives, le groupe explique qu'il entend maintenir au second semestre sa dynamique commerciale en se concentrant sur le développement de ses cuvées premium et le renforcement de ses positions sur ses principaux marchés, tout en améliorant sa marge opérationnelle.

Suite à l'annonce de ses résultats semestriels, Pommery progressait de 1,5% à 10,2 euros mardi matin à la Bourse de Paris. Depuis le début de l'année, le groupe a toutefois vu sa valeur boursière fondre de 10%, ramenant sa capitalisation autour de 91,15 millions d'euros.

Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes d'AllInvest Securities évoquent un contexte de marché "qui montre des signaux de redressement à l'export".

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