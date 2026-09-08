 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Perte nette creusée au 1er semestre pour Pommery avec la cession de Heidsieck
information fournie par AOF 08/09/2026 à 10:40
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Pommery a fait état lundi soir d'une accentuation de ses pertes sur les six premiers mois de l'année, le groupe ayant notamment pâti de la cession de la marque Heidsieck & Co Monopole.

Dans un communiqué, le groupe propriétaire des champagnes Pommery, Vranken et Charles Lafitte, des vins La Gordonne et du porto Rozes, indique que sa perte nette s'est accrue à 4 millions d'euros au premier semestre 2026, contre -1,4 million d'euros au premier semestre 2025, sous l'effet de cette transition post-cession.

Son résultat opérationnel courant s'établit à 11,2 millions d'euros contre 13,8 millions d'euros en 2025, un repli qui reflète pour l'essentiel la perte de contribution d'Heidsieck & Co Monopole, dans un contexte où la société n'a pas encore compensé intégralement cet effet de périmètre par sa croissance organique.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 96,2 millions d'euros, contre 109,3 millions au premier semestre 2025, soit un recul de 12% du fait de la cession d'Heidsieck & Co Monopole qui a entraîné une baisse de l'ordre de 9,6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre.

Elément positif, l'endettement financier net a été ramené à 716 millions d'euros au 30 juin 2026, contre 775,9 millions d'euros un an plus tôt, soit une réduction de 59,9 millions d'euros.

Quelques signes de redressement à l'export

Pour rappel, le groupe rémois a conclu le mois dernier avec ses principaux partenaires financiers un accord de conciliation comportant notamment une enveloppe de 42,8 millions d'euros lui permettant de répondre à ses besoins de financement jusqu'en juin 2027, avec une possibilité d'extension jusqu'en juin 2028.

S'agissant de ses perspectives, le groupe explique qu'il entend maintenir au second semestre sa dynamique commerciale en se concentrant sur le développement de ses cuvées premium et le renforcement de ses positions sur ses principaux marchés, tout en améliorant sa marge opérationnelle.

Suite à l'annonce de ses résultats semestriels, Pommery progressait de 1,5% à 10,2 euros mardi matin à la Bourse de Paris. Depuis le début de l'année, le groupe a toutefois vu sa valeur boursière fondre de 10%, ramenant sa capitalisation autour de 91,15 millions d'euros.

Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes d'AllInvest Securities évoquent un contexte de marché "qui montre des signaux de redressement à l'export".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

MAISON POMMERY & ASS.
10,300 EUR Euronext Paris +2,49%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 10:40:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0759 +8,43%
Pétrole Brent
99,25 +1,99%
CAC 40
8 272,55 -0,40%
HAFFNER ENERGY
0,633 -5,24%
SOITEC
140,4 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank