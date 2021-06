Perspectives 2021 et Objectifs à moyen terme Informations financières pro forma 2020

Clermont-Ferrand, le 21 juin 2021 - METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, précise ses perspectives 2021, ses objectifs à moyen terme et communique ses informations financières pro forma 2020.





Perspectives 2021 : chiffre d'affaires supérieur à 170 M€, EBITDA proche de l'équilibre

Comme annoncé le 16 juin 2021, la réussite du "scale-up" de la technologie PDO-AB sur l'unité de METEX NØØVISTA à Carling Saint-Avold permet désormais la commercialisation de lots de PDO de grade Cosmétique dont les premières livraisons ont été effectuées avec succès. Cette réussite montre la capacité de METEX à développer des procédés de fermentation extrapolables à l'échelle industrielle et à piloter leur industrialisation.

Également, l'usine de METEX NØØVISTAGO basée à Amiens a retrouvé 100 % de ses capacités de production à la suite de l'événement survenu fin mai, avec un retour à la normale progressif des livraisons aux clients. L'impact financier du sinistre est à ce jour évalué par le Groupe à environ un million d'euros de dommages matériels et coûts associés, vingt millions d'euros de perte de chiffre d'affaires et sept millions d'euros de pertes d'exploitation liées à l'incident. Ces pertes et dépenses d'exploitation sont susceptibles d'être couvertes par les sociétés d'assurance ou au travers d'autres mécanismes d'indemnisation.