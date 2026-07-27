PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Sky Xu, le fondateur insaisissable de Shein, se retrouve sous les feux de la rampe alors que l'entreprise s'apprête à entrer en bourse à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kane Wu, Helen Reid et Julie Zhu

Le projet de prospectus de Shein en vue de son introduction en bourse à Hong Kong, publié dimanche, fournit des détails rares sur le rôle de son fondateur et directeur général, Sky Xu, qui reste très discret .

Selon ce prospectus, M. Xu, âgé de 42 ans, occupe les fonctions de président, d'administrateur exécutif et de directeur général « depuis la création » de l'entreprise, en plus d'en être le fondateur.

Le document ne fait aucune mention de Donald Tang, ancien banquier et dirigeant du secteur des médias, qui a occupé les fonctions de président exécutif de Shein et en a été le porte-parole lors des tentatives d’introduction en bourse à New York et à Londres ces dernières années.

L’introduction en bourse prévue à Hong Kong de ce géant de la fast-fashion marque sa troisième tentative d’entrer en bourse après l’échec des précédentes tentatives.

Fondée en Chine en 2012 sous le nom de Sheinside, Shein est sur le point de réaliser une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à hauteur de 50 milliards de dollars, mais Xu reste extrêmement discret et difficile à approcher. Il a évité les interviews et les événements publics et n’a aucune présence visible en ligne.

Shein a décliné les demandes répétées de Reuters visant à obtenir un entretien avec Xu et n’a pas répondu aux questions concernant son fondateur et directeur général.

Shein a déclaré vouloir renforcer sa transparence, mais Xu n’apparaît pas sur son site web d’entreprise, dont la section consacrée à la gouvernance ne contient aucune information sur les propriétaires ou les dirigeants de la société.

Les parties prenantes occidentales n’ont pas toujours bien accueilli la discrétion de Xu. Le manque d’informations publiques sur la direction de Shein a alimenté les inquiétudes concernant son introduction en bourse parmi les responsables politiques et les militants aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Xu s’est brièvement retrouvé sous les feux de la rampe en février, lors d’un discours prononcé devant des décideurs politiques à la Conférence sur le développement de haute qualité du Guangdong. Il y a évoqué les investissements de Shein dans sa chaîne d’approvisionnement, qui se concentre dans des milliers d’usines de confection de la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine.

PEU D’INFORMATIONS PUBLIQUES SUR XU

Xu est né en 1984 à Zibo, une ville de la province du Shandong, dans l’est de la Chine. On sait peu de choses sur ses jeunes années ou sa formation, bien que plusieurs médias chinois aient rapporté que sa mère était ouvrière dans une usine de confection, ce qui lui a peut-être permis de se familiariser très tôt avec le secteur qu’il allait plus tard contribuer à façonner. Selon le prospectus, Xu et les trois cofondateurs de Shein — Maggie Gu, Molly Miao et Tony Ren — travaillaient auparavant ensemble dans une entreprise qui fournissait des services de marketing sur les moteurs de recherche aux exportateurs.

Le document précise également que Xu a obtenu une licence en commerce international à l’université technologique de Qingdao en 2007.

D’après le premier rapport de développement durable de Shein, publié en 2022, Xu avait initialement choisi “Chris” comme prénom anglais, mais l’a ensuite remplacé par “Sky”, estimant que “Chris” n’était pas assez distinctif. “Sky” provient de l’un des caractères de son prénom chinois, Xu Yangtian.

Une source du secteur qui connaît Xu depuis des années le décrit comme patient, modeste et pragmatique. Comptant parmi les collectionneurs de pièces de monnaie anciennes les plus prolifiques de Chine, Xu reste profondément impliqué dans les opérations quotidiennes de Shein malgré l’envergure de l’entreprise, a précisé cette source.

Xu a également pris des décisions stratégiques qui ont profité à l’entreprise malgré des perturbations à court terme, a ajouté la source, citant notamment sa décision de 2015 de rebaptiser l’entreprise “Shein” alors même qu’elle disposait déjà d’une base d’utilisateurs et d’un trafic en ligne importants.

Malgré la notoriété mondiale croissante de Shein, Xu a hésité pendant des années à introduire l’entreprise en bourse, a déclaré la source, estimant qu’elle ne devait pas dépendre de financements extérieurs pour rivaliser avec ses concurrents, en particulier Temu, la plateforme de vente à prix réduits d’

PDD.O , filiale de PDD Holdings.

À mesure que Shein se développait à l’étranger, l’entreprise a pris des mesures pour se distancier de la Chine. En 2022, elle a transféré son siège social à Singapour, bien que ses fournisseurs et ses entrepôts restent en grande partie en Chine. Rester discret pourrait être une stratégie, a déclaré une deuxième source proche de Xu, s’il souhaite minimiser le risque d’une répression du gouvernement chinois similaire à celle qui a frappé le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, en novembre 2020, lorsque les régulateurs ont fait échouer l’introduction en bourse de 37 milliards de dollars d’Ant Group.