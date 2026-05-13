Personalis tire parti de l'élargissement de la couverture Medicare pour son test de dépistage du cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

13 mai - ** Les actions de la société de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O ont augmenté de 14,40 % pour atteindre 6,91 $

** La société indique que la prise en charge par Medicare de son test de dépistage du cancer NeXT Personal a été étendue afin de suivre les patients atteints de tumeurs solides à un stade avancé et recevant une immunothérapie

** Le test détecte les traces infimes de cancer restantes dans l'organisme, aidant ainsi les médecins à évaluer l'efficacité de l'immunothérapie - PSNL

** La société indique que cette décision s'appuie sur une étude démontrant que le test permet de suivre la réponse à l'immunothérapie et de prévoir les résultats plus tôt que les examens d'imagerie standard

** Cette extension fait suite à une couverture Medicare accordée plus tôt pour le test de surveillance de la récidive du cancer du poumon

** Medicare est le programme d'assurance maladie du gouvernement américain destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus

**Compte tenu de l'évolution de la séance, PSNL recule d'environ 15 % depuis le début de l'année