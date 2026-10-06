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Personalis recule après la révision à la baisse de BTIG, qui n'envisage aucune offre concurrente pour l'acquisition de Tempus
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action de Personalis PSNL.O recule d'environ 2% à 16,12 dollars

** BTIG abaisse la note du fabricant de tests de dépistage du cancer de "acheter" à "neutre"

** La société de courtage estime que Tempus AI TEM.O finalisera l’acquisition de PSNL dans les mois à venir; elle ne prévoit pas d’offre plus élevée "malgré un processus d’appel d’offres concurrentiel"

** Tempus AI a accepté d’acquérir Personalis en juillet 2026 dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1,5 milliard de dollars

** 1 société de courtage sur 5 attribue à l'action la note "achat fort", 4 la note "conserver"; objectif de cours médian: 16,25 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 104,40% depuis le début de l'année

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