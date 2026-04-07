Pershing Square propose de fusionner UMG avec sa holding pour environ 55 milliards d'euros

Illustration du logo d'Universal Music Group

Pershing Square, le fonds du milliardaire américain Bill ‌Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG), en vue de ​créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York.

La proposition en numéraire et en actions de Pershing Square valorise le groupe de divertissement musical à environ 30,4 euros par action, soit une ​prime de 78% par rapport au dernier cours de clôture, pour un total d'environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

A Amsterdam, vers ​10h50 GMT, l'action UMG était en hausse de 10,7% ⁠à 18,9 euros, après avoir bondi de 20% à l'ouverture, entraînant dans son sillage les titres ‌Vivendi (+11%) et Bolloré (+6,8%), qui bénéficient de leurs participations respectives dans la maison de disques de, entre autres, Taylor Swift, Billie Eilish et Drake.

Un porte-parole a déclaré qu'UMG n'avait aucun ​commentaire à faire sur l'offre de Pershing ‌Square.

L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier un projet de cotation ⁠à New York, revenant ainsi sur un accord conclu avec Pershing, qui avait exercé son droit de demander une introduction en Bourse aux États-Unis, faisant valoir qu'elle stimulerait l'action.

"Cette proposition (...) pourrait bien échouer, mais nous pensons ⁠qu'elle a au moins ‌le mérite de soulever des questions pertinentes et de plaider en faveur de changements radicaux", ⁠ont déclaré les analystes d'ING, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce que les investisseurs examinent attentivement cette proposition.

À l'instar ‌de Sony ou Warner Music, UMG est sous pression pour rester compétitif alors que l'intelligence ⁠artificielle transforme en profondeur le secteur du divertissement musical.

Selon la proposition non contraignante ⁠présentée mardi, SPARC Holdings, détenue ‌par Pershing, fusionnerait avec UMG pour créer une nouvelle entité basée au Nevada et cotée à la Bourse ​de New York.

Les actionnaires d'UMG recevraient un total de ‌9,4 milliards d'euros en espèces et 0,77 action de Nevada pour chaque action UMG détenue, précise Pershing Square.

La partie en numéraire serait ​financée par Pershing grâce aux détenteurs de droits de SPARC, par la dette et par le bénéfice de sa participation dans Spotify, a précisé le fonds d'investissement, qui prévoit de finaliser la transaction d'ici ⁠la fin de l'année.

Tencent Holdings, troisième actionnaire d'UMG, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Vivendi, deuxième actionnaire d'UMG, n'a pas commenté la proposition de Pershing Square.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Mateusz Rabiega à Gdansk; avec la contribution de Che Pa à Pékin, Inti Landauro et Mathieu Rosemain à Paris, Jerome Terroy à Gdansk et Elvira Pollina à Milan; Mara Vîlcu et Augustin Turpin pour la version ​française, édité par Benoit Van Overstraeten)