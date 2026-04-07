Carburants: les principaux ports corses bloqués par des pêcheurs

Des pêcheurs bloquent l'entrée du port d'Ajaccio, en Corse, pour mettre fin à la "spirale mortifère" de l'augmentation du prix des carburants, le 7 avril 2026 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Les six principaux ports corses sont bloqués mardi matin par des pêcheurs qui souhaitent mettre fin à la "spirale mortifère" de l'augmentation du prix des carburants, déjà plus chers sur l'île que sur le continent, en raison du conflit au Moyen-Orient.

A l'appel du jeune syndicat pour la défense des pêcheurs Corse, plusieurs bateaux de pêche se sont positionnés au sein des ports d'Ajaccio, Bastia, Propriano, l'Île-Rousse, Bonifacio et Porto-Vecchio, rendant impossible toute navigation d'autres embarcations.

Un bateau de la Corsica Linea transportant passagers et vivres depuis Marseille était à l'arrêt dans le golfe d'Ajaccio tout comme un bateau de croisière, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Notre but est de mettre fin à cette spirale mortifère de cette augmentation du gasoil", a indiqué à l'AFP, Joseph Sanna, porte-parole du syndicat pour la défense des pêcheurs Corse.

SDes navires de Corsica Linea, de Corsica Ferries et le paquebot Sun Princess attendent alors que des pêcheurs bloquent l'entrée du port d'Ajaccio, le 7 avril 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le prix moyen du litre de gazole pêche détaxé s'établissait à 1,09 euro le 2 avril, contre 64 centimes le 2 mars, au début de la crise énergétique générée par la guerre au Moyen-Orient, selon l'observatoire du carburant.

Une mobilisation des pêcheurs méditerranéens avait été envisagée pour début avril par les comités du sud-est de la France (Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) et Corse).

Finalement, ils avaient décidé "dans l'intérêt général" d'attendre pour "privilégier les négociations avec le gouvernement français", a expliqué à l'AFP Bernard Perez, président du Comité régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM) Occitanie.

Un navire de Corsica Linea attend alors que des pêcheurs bloquent l'entrée du port d'Ajaccio, le 7 avril 2026 en Corse ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Le syndicat pour la défense des pêcheurs a de son côté estimé que la mobilisation devait être maintenue. Sur l'île, le prix des carburants est traditionnellement plus cher de plusieurs centimes que sur le continent.

"Surtout maintenant, on va mettre les pieds dans le plat une fois pour toutes: il faut rétablir la situation entre la Corse et le continent avec les pêcheurs continentaux qui eux sont à 45 voire 50 centimes moins chers que nous", a réclamé M. Sanna.

"A partir d'aujourd'hui, soit on trouve un protocole d'accord et on trouve une solution, soit on continuera le blocage le temps qu'il faudra", a-t-il ajouté.