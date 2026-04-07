L'action Leonardo plonge après des informations sur le départ de son administrateur délégué

Roberto Cingolani, PDG de Leonardo

L'action Leonardo recule fortement ‌mardi à la Bourse de Milan, les analystes d'Equita attribuant cette ​baisse aux informations parues dans la presse selon lesquelles le groupe italien de défense serait sur le point de remplacer son administrateur délégué.

Le ​titre du groupe, contrôlé par l'État italien, plonge de 6,4% vers 10h21 GMT à ​la reprise des échanges, suspendus plus ⁠tôt dans la séance.

Le courtier Equita souligne que plusieurs médias, ‌dont les quotidiens italiens La Repubblica et Il Fatto Quotidiano, ont rapporté ces derniers jours que l'administrateur délégué, Roberto ​Cingolani, ne renouvellerait ‌pas son mandat lorsqu'il arrivera à échéance en mai ⁠prochain.

Compte tenu des solides performances du groupe de défense, cette décision serait une surprise, selon la société de courtage.

Les médias indiquent également ⁠que l'administrateur délégué ‌de MDBA Italy, Lorenzo Mariani, qui a occupé le ⁠poste de co-administrateur délégué sous le mandat de Roberto Cingolani ‌jusqu'en 2025, est le candidat favori pour le remplacer.

Le conseil ⁠d'administration du groupe devrait se prononcer sur la ⁠question le 7 ‌mai et les listes de candidats doivent être déposées d'ici lundi prochain, ​selon les informations parues dans ‌la presse.

L'agence Bloomberg a pour sa part rapporté lundi que le gouvernement italien nommerait un ​nouvel administrateur délégué dès cette semaine, ajoutant qu'Alessandro Ercolani, administrateur délégué de Rheinmetall et Stefano Donnarumma, patron des chemins ⁠de fer italiens (FS), figuraient parmi les principaux candidats.

Les représentants de Leonardo n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour commenter.

À la clôture de la séance précédente, jeudi dernier, l'action Leonardo affichait une hausse de 26,6% depuis le début de l'année.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Anna Uras, édité ​par Benoit Van Overstraeten)