Pershing Square, le fonds d'Ackman, prend une participation dans Microsoft, invoquant une valorisation "très attractive"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture du marché au paragraphe 11) par Deborah Mary Sophia et Aditya Soni

Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera vendredi une nouvelle position sur Microsoft, a déclaré l'investisseur milliardaire, affirmant que le géant technologique affichait une "valorisation très attractive" après la récente baisse de son action.

Dans un article publié sur X , Ackman a présenté son pari sur Microsoft MSFT.O comme le dernier d'une série d'investissements dans des entreprises technologiques présentant des valorisations attractives et un potentiel de croissance dominante à long terme.

Il a déclaré que Microsoft exploitait deux des activités technologiques d'entreprise les plus rentables: sa division cloud Azure et la suite bureautique M365 Office, qui comprend son assistant IA Copilot à 30 dollars par mois, plaçant ainsi l'entreprise au cœur de l'adoption croissante de l'IA par les entreprises.

Pershing a commencé à renforcer sa position sur Microsoft en février après que les actions de l'entreprise technologique ont chuté, ses résultats trimestriels ayant révélé un ralentissement de la croissance des revenus du cloud et une forte augmentation des dépenses, a déclaré Ackman.

L'action du fabricant de Windows a chuté d'environ 15 % cette année, les investisseurs s'inquiétant également de la lenteur de l'adoption de Copilot et des changements apportés au partenariat avec OpenAI qui privent Microsoft de ses droits exclusifs de revente de la technologie de la start-up sur son cloud.

Cette baisse des actions intervient alors que ses concurrents Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O réalisent des progrès significatifs dans leurs propres initiatives en matière d'IA.

Ackman a toutefois déclaré que ces inquiétudes étaient exagérées.

"Nous considérons la récente décision de Microsoft de restructurer son partenariat avec OpenAI non pas comme une concession, mais comme un virage délibéré vers une architecture plus ouverte et multimodèle, mieux adaptée aux besoins des entreprises", a déclaré Ackman.

Il a également soutenu le plan d'investissement de 190 milliards de dollars de Microsoft pour 2026, affirmant qu'il était essentiel pour alimenter la croissance future des revenus.

Cette participation sera divulguée vendredi dans un document réglementaire. Le nouveau fonds fermé d'Ackman, Pershing Square USA PSUS.N , a également fait de Microsoft l'un de ses principaux titres, mais ne publiera pas de document réglementaire, a-t-il précisé.

L'action Microsoft a progressé de plus de 1 % en début de séance.

"La participation d'Ackman va dans le sens de notre opinion selon laquelle Microsoft a le potentiel de se réévaluer par rapport à ses niveaux actuels", a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

"Les actions se négocient à l'un des niveaux les plus bas observés au cours de la dernière décennie. Nous ne pensons pas que cela soit justifié."

Pershing a acheté des actions d’Alphabet , qui s’est rapprochée de la place de Nvidia en tant qu’entreprise la plus valorisée au monde, en 2022 après que le lancement de ChatGPT ait fait chuter le titre en raison des craintes d’une disruption du secteur de la recherche, a déclaré Ackman.

La société a également acheté des actions Amazon dans les semaines qui ont suivi l'imposition de droits de douane par le président américain Donald Trump à de nombreux pays, et plus récemment des actions Meta après que la société eut inquiété les investisseurs avec des prévisions de dépenses massives.