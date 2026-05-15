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Pershing Square, le fonds d'Ackman, prend une participation dans Microsoft, invoquant une valorisation « très attractive »
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft MSFT.O , a déclaré vendredi l'investisseur milliardaire, estimant que le géant technologique affiche une « valorisation extrêmement attractive ».

Le nouveau fonds fermé d'Ackman, Pershing Square USA

PSUS.N , qui a fait son entrée à la Bourse de New York le mois dernier, a également récemment fait de Microsoft l'un de ses principaux titres, a-t-il déclaré dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Le pari de Pershing sur Microsoft intervient alors qu'Ackman montre un intérêt croissant pour les titres technologiques. En février, il avait déclaré que Pershing avait acheté des actions de Meta Platforms META.O , pariant que la société mère de Facebook tirerait profit de l'intelligence artificielle.

L'année dernière, il a réalisé un nouvel investissement dans Amazon AMZN.O et la société avait précédemment investi dans Alphabet GOOGL.O fin 2022.

Les actions de Microsoft ont chuté de plus de 15% depuis le début de l'année, les investisseurs craignant que l'avantage de précurseur de la société dans la course à l'IA ne s'amenuise, alors que Google et Amazon réalisent des progrès significatifs dans leurs propres efforts en matière d'IA.

Valeurs associées

ALPHABET-A
401,0700 USD NASDAQ -0,39%
AMAZON.COM
267,2200 USD NASDAQ -1,08%
META PLATFORMS
618,4300 USD NASDAQ +0,29%
MICROSOFT
409,4300 USD NASDAQ +1,09%
PERSH SQUA HLD
4 018,000 GBX LSE -1,03%
PERSH SQUA HLD
53,700 USD LSE -2,19%
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