Pershing Square, le fonds d'Ackman, prend une participation dans Microsoft, invoquant une valorisation « très attractive »

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Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft MSFT.O , a déclaré vendredi l'investisseur milliardaire, estimant que le géant technologique affiche une « valorisation extrêmement attractive ».

Le nouveau fonds fermé d'Ackman, Pershing Square USA

PSUS.N , qui a fait son entrée à la Bourse de New York le mois dernier, a également récemment fait de Microsoft l'un de ses principaux titres, a-t-il déclaré dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Le pari de Pershing sur Microsoft intervient alors qu'Ackman montre un intérêt croissant pour les titres technologiques. En février, il avait déclaré que Pershing avait acheté des actions de Meta Platforms META.O , pariant que la société mère de Facebook tirerait profit de l'intelligence artificielle.

L'année dernière, il a réalisé un nouvel investissement dans Amazon AMZN.O et la société avait précédemment investi dans Alphabet GOOGL.O fin 2022.

Les actions de Microsoft ont chuté de plus de 15% depuis le début de l'année, les investisseurs craignant que l'avantage de précurseur de la société dans la course à l'IA ne s'amenuise, alors que Google et Amazon réalisent des progrès significatifs dans leurs propres efforts en matière d'IA.