Pershing Square, le fonds d'Ackman, prend une participation dans Microsoft et se retire d'Alphabet, la société mère de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ackman troque Alphabet, la société mère de Google, contre Microsoft

* Il a acheté l'action Microsoft après la chute de son cours

* Il aurait liquidé le reste de sa participation dans Alphabet au deuxième trimestre, selon une source

(Ajoute des détails sur la sortie d'Alphabet) par Deborah Mary Sophia et Aditya Soni

L'investisseur milliardaire Bill Ackman a pris une nouvelle position dans le géant technologique Microsoft

MSFT.O après la récente chute du cours de son action, et a vendu sa participation de longue date dans Alphabet, la société mère de Google GOOGL.O , pour financer cette opération.

Dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, Ackman a déclaré que ces investissements seraient détaillés dans un document réglementaire que sa société, Pershing Square, déposera plus tard dans la journée de vendredi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

Ce document montrera que Pershing Square détenait certaines actions d'Alphabet à la fin du premier trimestre, mais une personne proche du portefeuille a déclaré qu'Ackman ne détenait plus aucune participation dans Alphabet et avait entièrement liquidé sa position au cours du deuxième trimestre.

Ackman a fait valoir que Microsoft affichait une « valorisation très attractive » après la récente baisse de son cours.

Le pari sur Microsoft MSFT.O est le dernier d’une série d’investissements dans des entreprises technologiques présentant des valorisations attractives et un potentiel de croissance dominante à long terme, a déclaré Ackman.

Il a ajouté que Microsoft exploite deux des activités technologiques d'entreprise les plus importantes: sa division cloud Azure et la suite de productivité M365 Office, qui comprend son assistant IA Copilot à 30 dollars par mois, plaçant ainsi l'entreprise au cœur de l'adoption croissante de l'IA par les entreprises.

Pershing Square a commencé à renforcer sa position sur Microsoft en février, après que les actions de l'entreprise technologique ont chuté, ses résultats trimestriels ayant révélé un ralentissement de la croissance des revenus du cloud et une forte augmentation des dépenses, a déclaré Ackman.

Dans le même temps, il a vendu son action Alphabet, qu'il avait achetée il y a trois ans à un prix moyen de 94 dollars par action. L'action de classe C d'Alphabet s'échangeait à 392 dollars vendredi.

Les actions du fabricant de Windows ont chuté d'environ 15% cette année, les investisseurs s'inquiétant également de la lenteur de l'adoption de Copilot et des modifications apportées au partenariat avec OpenAI qui privent Microsoft de ses droits exclusifs de revente de la technologie de la start-up sur son cloud.

Cette baisse des cours intervient alors que ses concurrents Google et Amazon AMZN.O réalisent des progrès significatifs dans leurs propres initiatives en matière d'IA.

Ackman a déclaré que ces inquiétudes étaient exagérées.

« Nous considérons la récente décision de Microsoft de restructurer son partenariat avec OpenAI non pas comme une concession, mais comme un virage délibéré vers une architecture plus ouverte et multimodèle, mieux adaptée aux besoins des entreprises », a déclaré Ackman.

Il a également soutenu le plan d'investissement de 190 milliards de dollars de Microsoft pour 2026, affirmant qu'il était essentiel pour alimenter la croissance future des revenus.

Le nouveau fonds fermé d'Ackman, Pershing Square USA

PSUS.N , a également fait de Microsoft l'un de ses principaux titres, mais ne déposera pas de déclaration, a-t-il précisé.

L'action Microsoft a progressé de plus de 3% en début de séance.

« La prise de participation d'Ackman va dans le sens de notre opinion selon laquelle Microsoft a le potentiel de se réévaluer par rapport à ses niveaux actuels », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

« Les actions se négocient à l'un des niveaux les plus bas observés au cours de la dernière décennie. Nous ne pensons pas que cela soit justifié. »

Il a également acheté des actions Amazon dans les semaines qui ont suivi l'imposition de droits de douane par le président américain Donald Trump à de nombreux pays, et des actions Meta plus récemment, après que la société eut inquiété les investisseurs avec des prévisions de dépenses massives.