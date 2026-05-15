Pershing Square, la société d'Ackman, prend une participation dans Microsoft, invoquant une valorisation “très attractive”

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Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft MSFT.O , a déclaré vendredi l'investisseur milliardaire, affirmant que le géant technologique affichait une “valorisation très attractive”.

Dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, Ackman a présenté son pari sur Microsoft comme le dernier d'une série d'investissements dans des entreprises technologiques présentant des valorisations attractives et un potentiel de croissance dominante à long terme.

Selon Ackman, Microsoft exploite deux des activités technologiques d’entreprise les plus valorisées: sa division de cloud computing Azure et la suite bureautique M365 Office, qui comprend Excel, Word ainsi que l’assistant IA Copilot à 30 dollars par mois, ce qui le place au cœur de l’adoption croissante de l’IA par les entreprises.

Pershing a commencé à renforcer sa position sur Microsoft en février, à la suite d’une chute du cours de l’action de la société après que ses résultats trimestriels de décembre eurent déçu Wall Street, a déclaré Ackman. La société avait affiché une croissance plus lente de son activité de cloud computing , associée à une augmentation massive de ses dépenses d’investissement.

Les actions Microsoft ont chuté de plus de 15 % cette année, les investisseurs craignant que l'avantage de précurseur de la société dans la course à l'IA ne s'amenuise, alors que Google et Amazon progressent fortement dans leurs propres efforts en matière d'IA, tandis que la relation très convoitée de Microsoft avec OpenAI s'est relâchée .

M. Ackman a déclaré que les inquiétudes concernant la concurrence sur Azure et les récents changements apportés au partenariat avec OpenAI, qui privent Microsoft de ses droits exclusifs de revente de la technologie de la start-up sur son cloud, étaient exagérées.

Il a également soutenu le plan d'investissement de 190 milliards de dollars que Microsoft a présenté pour 2026, affirmant qu'il était essentiel pour alimenter la croissance future du chiffre d'affaires.

Cette participation sera divulguée vendredi dans un document réglementaire. Le nouveau fonds fermé d'Ackman, Pershing Square USA PSUS.N , lancé le mois dernier, a également fait de Microsoft l'un de ses principaux titres, mais ne publiera pas de document réglementaire, a-t-il précisé.

Pershing a acheté des actions d'Alphabet , qui est au coude à coude avec Nvidia pour le titre de société la plus valorisée au monde, en 2022 après que la sortie de ChatGPT ait fait chuter son cours en raison des craintes d'une disruption du secteur de la recherche, a déclaré Ackman.

Il a également acheté des actions d'Amazon dans les semaines qui ont suivi le “Liberation Day” de l'année dernière, lorsque le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane à de nombreux pays, et plus récemment des actions de Meta après que la société eut inquiété les investisseurs avec des prévisions de dépenses massives.