Danemark: la reine Margrethe a subi une angioplastie à l’hôpital

La reine Margrethe de Danemark assiste à un concert donné par le corps musical des Royal Life Guards, à l'occasion de son 86e anniversaire, au palais de Fredensborg, le 16 avril 2026 ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )

La reine Margrethe, qui a renoncé au trône du Danemark il y a deux ans, a subi une angioplastie après avoir été admise à l'hôpital pour une douleur à la poitrine, a annoncé vendredi le palais royal.

Selon un communiqué du palais, la reine âgée de 86 ans a subi une "dilatation par ballonnet d’une artère coronaire" au Rigshospitalet, le principal hôpital de Copenhague, où elle avait été admise jeudi.

L'ancienne reine, fumeuse invétérée durant une grande partie de sa vie, est en "bonne santé" mais restera à l'hôpital "quelques jours de plus", selon la même source.

Margrethe a régné pendant 52 ans avant d'abdiquer en faveur de son fils aîné Frederik en janvier 2024.

Immensément populaire au Danemark pour avoir modernisé la monarchie avec finesse, elle a, au cours des dernières années, affronté de nombreux problèmes de santé.

Elle avait affirmé pendant longtemps qu'elle n'abdiquerait jamais, mais une lourde opération du dos en 2023 l'a amenée à changer d'avis.

La reine a toujours manifesté un fort intérêt pour les activités artistiques.

L'hôpital Rigshospitalet où la reine Margrethe de Danemark a été admise pour une douleur à la poitrine, le 14 mai 2026 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Helms )

En tant que créatrice, elle a remporté un prix danois du cinéma pour le meilleur costume en 2024. Elle a aussi traduit, avec son époux le prince consort Henrik, le roman de Simone de Beauvoir intitulé "Tous les hommes sont mortels", sous un pseudonyme.

Elle a illustré plusieurs ouvrages, notamment "Le Seigneur des anneaux", de J.R.R. Tolkien.