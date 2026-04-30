Pershing Square en hausse ; Bill Ackman a acheté des actions dès le premier jour de cotation

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30 avril - ** Les actions du fonds fermé Pershing Square USA

PSUS.N ont progressé de 5,1 % à 43 dollars, au lendemain de leur introduction à la Bourse de New York ** Les actions PSUS ont ouvert à 42 $ mercredi et ont clôturé en baisse de 18 % à 40,90 $ après que le fonds de sélection de titres de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a levé 5 milliards de dollars , alors qu'il visait initialement entre 5 et 10 milliards de dollars

** Sa société de gestion Pershing Square PS.N a également été cotée en bourse mercredi et ses actions ont clôturé à 24,20 dollars. Les actions PS sont actuellement en hausse de 30,9 % à 31,68 dollars ** Ackman a acheté 500 000 actions PSUS et 800 000 actions PS sur le marché libre mercredi, a-t-il écrit dans un message X publié tôt jeudi

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action PS pour cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en bourse

** Les fonds fermés se négocient généralement avec une décote par rapport à leurs actifs sous-jacents

** Citigroup, UBS Securities, BofA, Jefferies et Wells Fargo ont dirigé un groupe de souscription composé d'environ 25 sociétés pour cette introduction en bourse combinée