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Pershing Square en hausse après que des analystes ont souligné la solidité de son modèle économique, mais un potentiel de hausse limité
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Les actions de Pershing Square ( PS.N ), la société de Bill Ackman, progressent de 4,5% en début de séance

** Les analystes entament leur couverture par des prévisions variées, soulignant le modèle durable et axé sur les commissions de Pershing Square, même si le potentiel de hausse pourrait dépendre des performances et de l'afflux de nouveaux capitaux

** Les actions PS ont progressé d'environ 50% depuis leur introduction en bourse le 29 avril à 24 dollars

** Pershing Square USA PSUS.N , le fonds à capital fixe, se négocie à 40,9 dollars par action, en baisse d'environ 20% par rapport au prix de l'introduction en bourse

** Les investisseurs de PSUS ont reçu une action Pershing Square pour cinq actions PSUS achetées lors de l'introduction en bourse

** Citi, l'un des principaux teneurs de livre de l'introduction en bourse, initie sa couverture avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 50 $, estimant que la société dispose de solides revenus récurrents mais que le potentiel de hausse dépendra de la levée de fonds et de la performance

** BofA lance sa couverture avec une note "neutre" et un objectif de cours de 42 $, estimant que le modèle de PS peut générer des gains à long terme, même si des risques subsistent

** Autres premières couvertures: Jefferies ("conserver", objectif de cours de 40 $), UBS ("neutre", objectif de cours de 39 $), Wells Fargo ("pondération neutre", objectif de cours de 37 $), RBC ("performance sectorielle", objectif de cours de 40 $)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 16:38:42.

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