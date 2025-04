Perrier: l'appellation "eau minérale naturelle" en jeu après l'avis "défavorable" d'experts

information fournie par Boursorama avec AFP • 09.04.2025 • 19:25 •

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mercredi la démission de son directeur général Eric Vallat, effective cet été, selon sa volonté et après cinq années à ce poste. "Un processus de sélection est d'ores et déjà en cours pour désigner dans les plus ... Lire la suite