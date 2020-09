Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perquisitions dans des locaux de l'opposition russe et aux domiciles de militants Reuters • 09/09/2020 à 12:53









MOSCOU, 9 septembre (Reuters) - Les locaux moscovites du mouvement d'opposition Russie ouverte et les domiciles de plusieurs adversaires de la majorité aux élections locales ce week-end ont été perquisitionnés mercredi, ce que les détracteurs du Kremlin ont qualifié de manoeuvres d'intimidation. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une vieille enquête criminelle portant sur Ioukos, groupe pétrolier aujourd'hui démantelé qui était dirigé par l'opposant Mikhaïl Khodorkovski, précise la direction du mouvement qui est financé par l'ancien oligarque. Plusieurs composantes de l'opposition se sont rassemblées en vue des élections locales de ce dimanche sous l'appellation des Démocrates unis pour affronter le parti présidentiel Russie Unie. Outre les locaux de Russie ouverte, les domiciles de sept candidats ou membres d'équipe de campagne dans les régions de Vladimir, d'Ivanovo et du Tatarstan, ont donc été perquisitionnés, selon le parti. La police est également intervenue d'après lui à la rédaction moscovite de MBKh, organe de presse lui aussi financé par Mikhaïl Khodorkovski. "Il est évident que les candidats sans étiquette et les locaux des Démocrates unis n'ont rien à voir avec Ioukos. Il s'agit de pressions et d'une atteinte au droit de la part de l'Etat dans l'intérêt de Russie unie", a déclaré Anastasia Bourakova, au nom de Russie ouverte. (Tom Balmforth, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.