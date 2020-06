Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perquisition chez Wirecard pour des soupçons de manipulation de marché Reuters • 05/06/2020 à 18:59









PERQUISITION CHEZ WIRECARD POUR DES SOUPÇONS DE MANIPULATION DE MARCHÉ BERLIN (Reuters) - Les locaux de l'entreprise allemande de services financiers Wirecard ont fait l'objet d'une perquisition et une procédure a été ouverte contre sa direction dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de manipulation de marché menée par la BaFin, l'autorité des marchés financiers en Allemagne, a annoncé vendredi le parquet de Munich. Dans un communiqué, le parquet précise que Wirecard est soupçonnée d'avoir diffusé des informations trompeuses susceptibles d'avoir eu un effet sur le cours de son action en Bourse entre le 12 mars et le 22 avril. Wirecard a confirmé dans un communiqué qu'une perquisition avait eu lieu dans ses locaux dans le cadre d'une enquête visant son directoire. Elle a dit coopérer pleinement à l'enquête et a exprimé son optimisme quant au fait que les accusations s'avéreraient infondées. La BaFin a annoncé la semaine dernière enquêter pour savoir si Markus Braun, président du directoire de Wirecard, ne s'était pas rendu coupable de délit d'initié en achetant des actions de la société durant la période où ce genre d'opération est interdit avant la publication des résultats financiers annuels. Wirecard, déjà fragilisé par une série d'accusations de fraude comptable, a reporté au 18 juin la publication de ses résultats annuels, le cabinet KPMG, chargé d'un audit externe, n'ayant pas été en mesure de valider les comptes. (Hans Seidenstücker, Jörn Poltz et Patricia Uhlig; version française Bertrand Boucey)

