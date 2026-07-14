Perpetuals.com met fin aux négociations en vue de l'acquisition d'une société de cryptomonnaies liée à Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lawrence Delevingne

Perpetuals.com PDC.O , une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies financières, a mis fin aux discussions visant à acquérir une partie d’une société étroitement liée à World Liberty Financial, la société de cryptomonnaies soutenue par la famille Trump, selon un communiqué de presse publié mardi par Perpetuals.

"Perpetuals a décidé de ne pas poursuivre l’acquisition d’Alt5 Sigma Canada, Inc., filiale d’AI Financial Corporation, et la lettre d’intention signée précédemment a été résiliée", indique le communiqué.

Les représentants d’AI Financial AIFC.O , anciennement connue sous le nom d’ALT5 Sigma, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Perpetuals, société basée aux États-Unis et dont le siège social se trouve au Japon, avait annoncé le 7 juillet avoir signé une lettre d’intention non contraignante en vue d’étudier cette acquisition potentielle. En août dernier, World Liberty Financial s’était associé à une petite société cotée au Nasdaq et déficitaire, dénommée ALT5 Sigma, et avait conclu un accord en vertu duquel ALT5 Sigma avait levé 750 millions de dollars en vendant de nouvelles actions et utilisé 717 millions de dollars de cette somme pour acheter des jetons World Liberty. Cet achat a permis de verser plus de 500 millions de dollars à la famille Trump, a rapporté Reuters, en se basant sur l’accord conclu entre les Trump et World Liberty Financial. Depuis le 11 août 2025, date de l’accord, le cours de l’action ALT5 a chuté, passant de plus de 9 dollars à environ 53 centimes mardi, entraînant de lourdes pertes pour les investisseurs .