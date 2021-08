Perpetual recrute chez GAM pour cibler les institutionnels européens

(NEWSManagers.com) - Le fonds d'investissement australien Perpetual Limited a nommé Jan

Hein Alfrink au poste de directeur de l'activité institutionnelle pour

l'Europe. Basé à Amsterdam, il sera chargé d'établir la présence de

Perpetual Asset Management International et de ses boutiques Trillium

Asset Management et Barrow Hanley Global Investors en Europe.

Jan Hein Alfrink a travaillé auparavant pendant plus de dix ans chez

GAM, où il était managing director, responsable pays pour la France,

Monaco, le Benelux, les pays nordiques et l'Autriche. L'intéressé avait

également été en poste pendant six ans chez Candriam en tant que

responsable des ventes institutionnelles et wholesale en Autriche et

évolué durant cinq ans dans l'equipe des ventes internationales

wholesale et institutionnelles de Natixis AM (aujourd'hui Ostrum AM).