Perpetua recule en raison de l'offre d'actions prévue après les investissements de JP Morgan et d'Agnico Eagle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** Les actions de la société minière d'antimoine et d'or Perpetua Resources PPTA.O ont baissé de 1,5 % après le marché à 25 $, alors qu'elle cherche à lever des fonds dans la foulée des investissements de JPMorgan JPM.N et d'Agnico Eagle

AEM.TO , basée à Toronto.

** La société PPTA, basée à Boise, Idaho, lance une offre d'actions de 70 millions de dollars ()

** AEM a indiqué son intention d'exercer son droit de participation au prorata () dans le cadre d'un placement privé simultané

** PPTA prévoit d'utiliser le produit net des transactions pour financer la construction et le développement du projet aurifère Stibnite () dans l'Idaho, ainsi qu'à d'autres fins

** Lundi dernier, PPTA a conclu un accord () pour lever 255 millions de dollars en investissements en actions auprès d'AEM (180 millions de dollars) et de JPM (75 millions de dollars) pour contribuer au développement de la mine

** BMO, la Banque nationale du Canada et RBC sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions

** PPTA a ~107,65 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG, pour une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars

** Les actions de PPTA ont clôturé mardi en hausse de 2,2 % à 25,38 $, soit une augmentation d'environ 138 % depuis le début de l'année