Perpetua est en pourparlers avec Glencore et d'autres entreprises pour le traitement de l'antimoine aux États-Unis ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.O augmentent de 3,1 % à 19,58 $ avant le marché

** La société indique qu'elle est en pourparlers avec Glencore GLEN.L , Trafigura TRAFG.UL , Clarios et Sunshine Silver au sujet d'un partenariat pour raffiner l'antimoine aux États-Unis.

** La PPTA prévoit de demander des propositions dans les semaines à venir, la décision étant attendue d'ici la fin de l'année

** La société devrait commencer la construction de sa mine d'antimoine et d'or dans l'Idaho; la mine sera le plus grand fournisseur d'antimoine des États-Unis

** La PPTA déclare qu'elle "recherche des accords de traitement qui maximisent la valeur pour les actionnaires tout en garantissant une chaîne d'approvisionnement en antimoine pour les consommateurs américains"

** La société prévoit uniquement d'extraire l'antimoine, mais pas de le raffiner, ce qui l'incite à conclure des partenariats de traitement

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 78 % depuis le début de l'année

