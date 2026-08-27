Pernod Ricard voit un chiffre d'affaires stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les États-Unis

Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar

Pernod Ricard a annoncé ‌jeudi tabler sur un chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an ​en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès ​le début de l'exercice.

Mentionnant à nouveau la "faiblesse" du marché américain, Pernod Ricard dit également ​viser une croissance organique du chiffre ⁠d’affaires à un niveau proche du bas de la ‌fourchette de son objectif précédemment annoncé de +3 à +6% sur la période 2027-2029.

Sur l'exercice 2026, le groupe a affiché ​jeudi un chiffre ‌d'affaires en recul organique de 3,9% sur un ⁠an, plus qu'anticipé par les analystes interrogés par l'entreprise qui annonçaient en moyenne une baisse de 3,7% des ventes.

Le groupe avait dit ⁠plus tôt ‌cette année tabler sur une baisse organique de ses ⁠ventes entre 3 et 4%.

"Dans un environnement contrasté, l’exercice 2025/26 ‌a été marqué par la faiblesse persistante des États-Unis, ⁠amplifiée par des ajustements de stocks, ainsi que ⁠par une faible ‌demande en Chine", indique un communiqué de l'entreprise.

"Ces tendances ont été ​partiellement compensées par l’amélioration de ‌la dynamique et la croissance dans le reste du monde, malgré l’impact du conflit ​au Moyen-Orient au quatrième trimestre."

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard chute de 14% aux États-Unis "dans un contexte ⁠de modération économique et de confiance atone des consommateurs", tandis que les ventes reculent de 19% en Chine, dans "environnement macroéconomique difficile".

Le groupe propose un dividende de 4,70 euros par action au titre de l'exercice 2025/26, stable sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)