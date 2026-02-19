Pernod Ricard voit ses bénéfices reculer sur son 1er semestre
19/02/2026
Le chiffre d'affaires du géant des spiritueux s'élève à 5 253 MEUR, en baisse de 5,9% en organique et de 14,9% en publié, avec un impact négatif des taux de change de 356 MEUR, ainsi qu'un effet périmètre négatif de 217 MEUR principalement dû aux cessions de marques.
Il évoque ainsi un "premier semestre en déclin dans un environnement contrasté, globalement stable hors Etats-Unis et Chine, où le recul est amplifié par des ajustements de stocks, avec une croissance dans de nombreux marchés, dans toutes les régions."
Dans un contexte qui "demeure volatil et incertain", Pernod Ricard "réaffirme que l'exercice 2025-26 sera une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au 2e semestre".
Il souhaite préserver sa marge opérationnelle organique "autant que possible", notamment grâce à un strict contrôle des coûts et à l'exécution de son programme 2026-29 d'efficacités opérationnelles pour un montant de 1 MdEUR.
"Notre ambition est de continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques désormais révisés à environ 750 MEUR et une optimisation du besoin en fonds de roulement", ajoute le groupe.
