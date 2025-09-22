 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pernod Ricard : vers un retracement du plancher des 84,5E
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 17:46

Pernod Ricard poursuit la glissade sous 103E amorcée il y a 1 mois (20 août) et se dirige vers un retracement du plancher des 84,5E du 30 juin... annuel des 83E du 7 avril (mais 85E à l'ouverture).

