Pernod Ricard: un concert d'actionnaires franchit les 15%

(CercleFinance.com) - Martina Gonzalez-Gallarza Granizo, Martina Granizo Aranda, Isabel Gonzalez-Gallarza Granizo, Eduardo Gonzalez-Gallarza Granizo et Rafael Gonzalez-Gallarza Granizo ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le 28 mars 2025, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote et de 20% des droits de vote de la société Pernod Ricard , et détenir de concert avec les membres du concert préexistant 15,13% du capital et 21,93% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la liquidation de la succession de Rafael Gonzalez-Gallarza.





