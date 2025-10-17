 Aller au contenu principal
Pernod Ricard: UBS maintient sa recommandation à neutre
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 15:28

UBS maintient sa recommandation à neutre sur le titre avec un objectif de cours de 87 E après la présentation des chiffres trimestriels. L'analyste estime que les résultats sont décevants au premier trimestre en Amérique et en Europe.

' Le chiffre d'affaires organique du premier trimestre est en baisse de 7,6 % contre 7,1 % prévu, en raison du déstockage aux États-Unis et de la faiblesse sous-jacente en Europe et en Amérique latine. La Chine et l'Inde ne sont pas aussi mal en point que prévu' souligne le bureau d'analyse.

A moyen terme 2026/27-2028/29, le groupe s'attend à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 14 fois avec un rendement de près de 5%.

Valeurs associées

PERNOD RICARD
89,200 EUR Euronext Paris +2,72%
