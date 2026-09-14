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Pernod Ricard soutenu par une annonce de Trump
information fournie par Zonebourse 14/09/2026 à 10:09
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Les investisseurs en vins & spiritueux peuvent faire sauter le bouchon. Dans le cadre de sa visite de deux jours en Irlande, Donald Trump a annoncé la levée des droits de douane frappant le whiskey irlandais entrant aux Etats-Unis. Les marchés ont aussitôt salué la nouvelle.

Pernod Ricard s'adjuge 1,8% ce matin à Paris, profitant logiquement de l'annonce du président américain, qui met fin aux 10% de frais douaniers sur le whiskey irlandais. Le groupe tricolore est en effet exposé à ce marché via sa marque Jameson, l'une de ses marques clés sur ce marché. "Cette marque représente potentiellement près de 30% des volumes de spiritueux de Pernod aux Etats-Unis", note Théodore Duval-Segard, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

"Pernod avait précédemment estimé le coût brut annualisé de l'ensemble des droits de douane américains à environ 35 millions d'euros. La suppression des droits de douane sur le whiskey irlandais devrait donc alléger cette charge, offrant un certain répit au niveau de la marge brute ainsi qu'une plus grande flexibilité tarifaire pour Jameson", ajoute l'analyste.

Si Diageo est moins exposé, le titre progresse toutefois de 1,3% ce matin.

Enfin, Rémy Cointreau progresse de 1,7% tandis que les analystes de TP ICAP Midcap confirment leur note "conserver" sur le titre avec une cible de 38 EUR. "Malgré un rebond encourageant des exportations de cognac vers les Etats-Unis et la Chine en juillet, la nouvelle taxe chinoise de 20% sur les trusts offshore constitue un risque latent sur la demande ultra-premium qu'aucune donnée ne permet à ce jour de quantifier", préviennent-ils.

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