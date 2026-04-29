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Pernod Ricard sanctionné en Bourse après l'abandon de son projet de fusion avec Brown-Forman
information fournie par AOF 29/04/2026 à 11:38

(Zonebourse.com) - L'action Pernod Ricard signe la plus forte baisse de l'indice CAC 40 mercredi matin à la Bourse de Paris, au lendemain de l'abandon de son projet de fusion entre égaux avec l'américain Brown-Forman, dont les analystes vantaient le sens stratégique.

Vers 11h00, le titre du groupe français de spiritueux lâchait 2,5%, à 62,7 euros, alors que le CAC 40 cédait autour de 0,6% au même moment. À Wall Street, l'action du producteur du whisky Jack Daniel's était attendue en baisse de près de 6% mercredi à l'ouverture des marchés américains.

Dans un communiqué diffusé hier soir, Pernod Ricard et Brown-Forman indiquent que leurs discussions en vue d'un éventuel rapprochement ont désormais pris fin et n'ont pas abouti à un accord, les entreprises n'étant pas parvenues à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables.

Pernod Ricard se déclare ainsi "pleinement concentré" et "confiant" dans sa stratégie, dans son modèle opérationnel et dans l'engagement de ses équipes afin de générer une création de valeur durable sur le long terme.

Entre intérêt stratégique majeur et impératif de taille critique

"Si l'opération faisait sens sur le plan stratégique, permettant à Pernod Ricard de renforcer son portefeuille de marques sur un positionnement premium, particulièrement dans le whisky et sur le marché américain, celle-ci était financièrement complexe eu égard aux différentiels de valorisation entre les deux sociétés et aux ratios d'endettement de Pernod", réagissent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.

D'après Oddo BHF, ces discussions ont révélé le besoin d'une meilleure taille critique aux Etats-Unis, mais ont aussi mis en lumière le fait que la famille Ricard n'était pas prête à se laisser diluer au capital.

"C'est potentiellement sur ce dernier point que les discussions entre les deux parties ont divergé", estime le bureau d'études, qui souligne qu'une fusion aux cours actuels aurait créé un déséquilibre entre les familles Ricard et Brown, au profit de ces derniers.

"Tout ceci montre jusqu'à quel point Pernod Ricard a cherché à se donner les moyens, mais ce n'est pas une si mauvaise chose à moyen terme que le deal n'ait pas lieu", ajoute Oddo.

L'heure du recentrage sur les fondamentaux et le bilan

Mais l'arrêt des discussions ouvre aussi une nouvelle période d'incertitude pour le groupe français, confronté à un environnement changeant, coincé entre l'émergence de petites marques et un nouveau mode de consommation de la part des nouvelles générations, qui cherchent à réduire leur consommation d'alcool.

Du point de vue de la société de Bourse, cet échec pourrait peut-être donner l'occasion de revisiter plus en profondeur sa stratégie de " premiumisation " qui a été pensée il y a maintenant dix ans.

"Selon nous, l'entreprise va désormais privilégier ses fondamentaux : stratégie de relance, discipline budgétaire et réduction de l'endettement financier", jugent pour leur part les analystes de Jefferies.

A ce titre, le courtier américain estime qu'une éventuelle introduction en Bourse de la filiale indienne permettrait au groupe de ramener son ratio d'endettement net/Ebitda à moins de 3x l'an prochain, contre 3,8x aujourd'hui, soit avec deux ans d'avance sur ses objectifs.

En Bourse, la valeur accuse un repli de 13,8% depuis le début de l'année, à comparer avec un recul de 1,2% pour le CAC 40.

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PERNOD RICARD
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 11:38:00.

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