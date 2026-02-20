Pernod-Ricard : reprise en 'U', soulève la résistance des 86,5E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 13:59
Le cours déborde dans la foulée la MM à 50 semaines et à 200 jours (86/86,5E) et au-delà du "pic" des 90,3E du 22/10/2025 s'ouvrirait ainsi le chemin du palier de résistance des 105E.
