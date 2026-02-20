 Aller au contenu principal
Pernod-Ricard : reprise en 'U', soulève la résistance des 86,5E
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 13:59

Pernod-Ricard dessine l'ébauche d'une figure de retournement moyen terme en "U" (rebond parabolique) sur 72,9E et soulève la résistance des 86E du 7 avril et 23 juin 2025.
Le cours déborde dans la foulée la MM à 50 semaines et à 200 jours (86/86,5E) et au-delà du "pic" des 90,3E du 22/10/2025 s'ouvrirait ainsi le chemin du palier de résistance des 105E.

