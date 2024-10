Pernod Ricard/Rémy Cointreau : la Chine dévoile des mesures contre les spiritueux européens

(AOF) - L'annonce vendredi dernier d'une surtaxe sur les importations en Europe de véhicules électriques en provenance de Chine le laissait craindre, Pékin va prendre des mesures de rétorsion en visant le secteur des spiritueux. Rémy Cointreau et Pernod Ricard ont clôturé vendredi dans le rouge pour cette raison. La Chine a annoncé l'instauration à partir du 11 octobre de mesures protectionnistes provisoires contre les importations de certaines catégories de spiritueux en provenance de l'Union européenne (UE), selon une déclaration du ministère chinois du Commerce, indique Reuters.

