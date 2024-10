Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: recul de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de son premier trimestre 2024-25 en recul de 8,5% à 2,78 milliards d'euros, dont une baisse de 5,9% en organique, avec un effet mix/prix de -6% dans un environnement d'effet prix modéré et un mix marché négatif.



Le groupe de spiritueux explique avoir été affecté par une baisse en Chine où le contexte macroéconomique a pesé sur la demande des consommateurs, et aux Etats-Unis avec la performance des ventes des distributeurs aux consommateurs.



Pernod Ricard réitère avec confiance ses ambitions de moyen terme, et prévoit pour son exercice 2024-25, un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, avec une reprise continue des volumes, et le maintien de sa marge opérationnelle organique.





