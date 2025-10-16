Pernod Ricard réalise un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 07:57
Le chiffre d'affaires aux Etats-Unis est en recul au 1er trimestre, amplifié par des ajustements de stocks. Le chiffre d'affaires en Chine a fortement reculé, dans un contexte macroéconomique qui pèse sur le moral et la demande consommateurs, auquel se sont rajoutés des ajustements de stocks.
En Inde, la croissance sous-jacente reste toujours aussi dynamique à l'exception de l'État du Maharashtra, où la demande est impactée par le changement des droits d'accises.
Le chiffre d'affaires du Global Travel Retail est en déclin, avec le bénéfice de la reprise de nos ventes de Cognac dans le Duty Free chinois attendu au 2ème trimestre.
'Nous prévoyons que l'exercice 2025/26 soit une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre' indique le groupe.
A moyen terme 2026/27-2028/29, le groupe s'attend à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre +3% et +6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.
