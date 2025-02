Pernod-Ricard : pullback sous les 105E information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 12:58









(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard a bien du mal à redémarrer et à s'extraire de sa tendance baissière moyen terme: le titre subit un pullback sous les 105E.

Le titre affichait 0% de gain annuel lundi, il passe en négatif de -3% ce mardi alors que le CAC40 est à +7% (10% de différentiel négatif)... et c'est -32% depuis début février 2024 (155E).

Le titre perd -26% depuis le 30 septembre dernier (140E) et semble bien parti pour retracer le plancher annuel -et d'une certaine façon historique- du 15 janvier dernier (niveau plus revu depuis le 29/12/2016).





Valeurs associées PERNOD RICARD 106,55 EUR Euronext Paris -1,30%