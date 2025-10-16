 Aller au contenu principal
Pernod Ricard : poursuite du repli des ventes en Chine et aux Etats-Unis, objectifs réitérés
information fournie par AOF 16/10/2025 à 15:45

(AOF) - Pernod Ricard (+1,85% à 84,12 euros) enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 grâce à un chiffre d’affaires meilleur que prévu au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 et une confirmation de ses perspectives. Sur cette période, les ventes du numéro deux mondial des vins et spiritueux s’élèvent à 2,384 milliards d'euros contre un consensus de 2,35 milliards d'euros, note Invest Securities. Impactées encore par le ralentissement de son activité en Chine (-27%) et aux États-Unis (-16%), elles se replient sur cette période de 7,6% en organique et de 14,3% en publié.

Le recul du chiffre d'affaires aux Etats-Unis sur ce trimestre a été amplifié par des ajustements de stocks. Celui en Chine a fortement reculé, dans un contexte macroéconomique qui pèse sur le moral et la demande consommateurs, auquel se sont rajoutés des ajustements de stocks.

En Inde, la croissance sous-jacente reste toujours aussi dynamique à l'exception de l'État du Maharashtra, où la demande est impactée par le changement des droits d'accises.

Le chiffre d'affaires du Global Travel Retail est en déclin, avec le bénéfice de la reprise des ventes de Cognac dans le Duty Free chinois attendu au deuxième trimestre.

De plus, les revenus sont impactés par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement dû au dollar américain, à la roupie indienne et à la lire turque, et à l'impact périmètre négatif de 54 millions d'euros, principalement lié à la cession des vins.

Objectifs confirmés

Côté perspectives, Pernod Ricard confirme que l'exercice 2025/2026 sera "une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre".

Le groupe de vins et de spiritueux vise toujours à préserver sa marge opérationnelle organique autant que possible, notamment grâce à un strict contrôle des coûts et l'exécution de son programme 2026-2029 d'efficacités opérationnelles pour un montant de 1 milliard d'euros.

Il souhaite continuer à délivrer une forte génération de cash, avec des investissements stratégiques inférieurs à 900 millions d'euros, une optimisation du besoin en fonds de roulement, et une amélioration de la conversion cash comparée à 2024/2025.

Il prévoit un impact de change significativement négatif.

De surcroît, Pernod Ricard a maintenu ses prévisions entre les exercices 2026/2027 et 2028/2029. Le groupe s'attend à une amélioration de sa croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise, en moyenne, entre 3 et 6%, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle organique.

Cette marge sera soutenue par des mesures d'efficacité de 1 milliard d'euros entre 2025/26 et 2028/29, générée par l'optimisation des opérations et la mise en place d'une organisation adaptée.

Informés des ventes trimestrielles et du maintien des objectifs futurs de son concurrent, Rémy Cointreau voit son titre progresser de 3,21%.

