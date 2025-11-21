Pernod Ricard, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 21 novembre 2025

(AOF) - Pernod Ricard (+3,70% à 81,74 euros)

Le groupe de vins et de spiritueux se dirige vers une deuxième séance de suite dans le vert. Selon les informations publiées mercredi par Reuters, des groupes de l'industrie des boissons alcoolisées, représentant notamment Heineken, Diageo et Pernod Ricard, ont exhorté l'État du Telangana, dans le sud de l'Inde, à régler une dette de 337 millions de dollars de paiements en souffrance. Selon une lettre consultée par Reuters, les industriels préviennent qu'un retard supplémentaire risquerait d'entraîner des pénuries d'approvisionnement et de menacer la continuité de leurs activités.

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Chiffre d’affaires de 10,6 Mds€ généré aux 2/3 par les 12 marques stratégiques internationales et réparti entre l’Asie-Pacifique pour 42% dont la Chine pour 8% et l’Inde pour 13%, l’Europe pour 29% et les Amérique pour 29%, dont les Etats-Unis les pour 19%, puis le « travel retail » ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3) ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs -positionnement unique par marque, services premium et luxes accélération digitale- et un outil -La Conviviality Platform d’optimisation du potentiel des marques ;

- Capital détenu à 15 % (30% environ des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3 % et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (6,7% et 12%), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires, « Fit for future » :

- nouvelle simplification de l’organisation : 2 entités « fonctions globales’ et « marques globales » au service de 10 entités géographiques,

- recentrage du portefeuille sur le premium, notamment des marques dites « Prestige » après les cessions des vins stratégiques et des marques Finlande, puis Imperial Blue, Clontarf et Knappogue Castle,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- face au recul des ventes, focus sur la reprise des ventes via les Key Digital Programs, les partenariats et le maintien des investissements publi-promotionnels à 16% des revenus, avec focus sur les Etats-Unis,

- grande discipline sur les coûts, avec 900 M€ d’économies 2025/26, afin de maintenir le taux de marge opérationnelle et diminution des besoins en fonds de roulement,

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances, expérimentation TLO -test, learn, optimize;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres,

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux,

- économie circulaire « écoSPIRITS » (zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…),

- emprunts et facilités de crédits verts ;

- Structure financière maîtrisée : face à 16,2 Mds€ de capitaux propres, 10,7 Mds€ d’une dette nette abaissée donnant un effet de levier de 3,3, l’activité générant un autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre) et impact très négatif des parités de change (euro/livre turque, peso argentin et roupie indienne) sur le résultat net;

- Sensibilité aux droits de douane instaurés aux Etats-Unis et en Chine, avec impact estimé autour de 80 M€ ;

- Confirmation d’une inversion de la tendance baissière au 2nd semestre de l’exercice en cours ;

- Après un repli de 5,5 % des ventes et de 8 % du bénéfice par action en 2024/25, objectif pour l’exercice de transition 2025/26 d’un maintien de la marge opérationnelle ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29 revues à la baisse ; croissance du chiffre d’affaires entre 3 % et 6 %, progression de la marge opérationnelle organique grâce aux mesures d’efficacité d’un montant total de 1 Md€, investissements stratégiques à moins de 1 Md€ ;

- Dividende 2024/25 stable pour la 3ème année consécutive à 4,7 € dans le cadre d’une distribution autour de 10 %.