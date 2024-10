Pernod Ricard : objectifs maintenus malgré une baisse des ventes en Chine et aux Etats-Unis

(AOF) - Pernod Ricard (+2,15% à 126,15 euros) enregistre une des plus fortes hausses du CAC 40 après annoncé le maintien de ses prévisions pour l'exercice 2024/2025. Le spécialiste des vins et spiritueux prévoit toujours "un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, avec une reprise continue des volumes, et le maintien de la marge opérationnelle organique". A moyen terme, il vise toujours une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre 4% et 7% et une croissance organique de la marge opérationnelle courante de 50 à 60 points de base.

En revanche, son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2024/25 s'élève à 2,783 milliards d'euros, en recul de 5,9% en organique et de 8,5% en publié. Le groupe de vins et spiritueux précise qu'il a été impacté par un effet de change négatif de 103 millions d'euros, principalement dû au peso argentin, à la livre turque, et au naira nigérian, en partie compensé par un impact périmètre positif de 22 millions d'euros.

"Le début d'année démarre modestement, avec notamment une forte baisse en Chine, où le contexte macroéconomique pèse sur la demande des consommateurs, et une baisse aux Etats-Unis, reflétant la performance des ventes des distributeurs aux consommateurs (sell-out) amplifiée par des ajustements de stocks", a commenté la société. "Le chiffre d'affaires trimestriel est plus faible qu'attendu, le contexte macroéconomique de la Chine affectant également le Travel Retail en Asie".

Réagissant à ces chiffres, UBS explique que les ventes organiques ce premier trimestre sont inférieures au consensus d'une baisse -5%, malgré la baisse des attentes au cours des dernières semaines, principalement en raison de tendances plus faibles que prévu en Asie et dans le reste du monde. Le broker s'attend désormais à ce que les résultats en Chine soient inférieurs à ceux de l'année fiscale 2024 (baisse 10% des ventes en organique).

Restant Neutre sur le titre Pernod Ricard avec un objectif de cours maintenu à 138 euros, UBS s'attend "à plus d'informations sur la façon dont l'entreprise prévoit de limiter l'impact des tarifs douaniers proposés par la Chine, sur l'environnement des prix et son implication pour la marge brute, ainsi que sur l'impact des récents changements fiscaux en France sur le taux d'imposition du groupe".

AOF - EN SAVOIR PLUS