Pernod Ricard: le titre recule, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard cède près de 1,5% à Paris après que Oddo BHF a confirmé sa note 'neutre' sur le titre, assortie d'un objectif de cours réduit de 125 à 120 euros.



L'analyste rapporte que les résultats du S1 24/25 et les commentaires du conf-call ont donné lieu à la révision des objectifs 24/25 et de moyen terme du groupe.



Oddo BHF évoque 'une approche constructive rassurante qui justifie la réaction du titre de jeudi (+3%) et pourrait à minima limiter le derating dont la valorisation est déjà très basse (14x de PE NTM)'.



'Cependant, les derniers résultats restent peu engageants et la visibilité est faible', souligne Oddo BHF. 'Nous pensons donc que si le risque de baisse est limité, les perspectives d'appréciation du titre restent faibles à court terme', ajoute-t-il.



Dans ce contexte, le broker indique avoir révisé à la baisse ses estimations pour FY 24/25, FY 25/26 et la période FY 27/28-28/29, ce qui explique la réduction de son objectif de cours.







