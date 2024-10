Pernod Ricard: le chiffre d'affaires 1T lesté par un repli en Chine et aux USA

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a reculé de 8,5% au premier trimestre de son exercice décalé, affecté par des ventes en repli aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que par des taux de change défavorables, selon un communiqué jeudi du géant des vins et spiritueux.

Entre juillet et septembre, les ventes de la maison mère de la vodka Absolut, du whisky Jameson et du champagne Mumm se sont établies à 2,78 milliards d'euros, pénalisées par "un effet de change négatif de -103 millions d'euros, principalement dû au peso argentin, à la livre turque, et au naira nigérian, en partie compensé par un impact périmètre positif de +22 millions d'euros", est-il indiqué.

"Le chiffre d’affaires trimestriel est plus faible qu’attendu", reconnait Pernod Ricard qui met en avant "le contexte macroéconomique de la Chine.

Il indique ainsi que son "début d’année démarre modestement, avec notamment une forte baisse en Chine, où le contexte macroéconomique pèse sur la demande des consommateurs, et une baisse aux Etats-Unis, reflétant la performance des ventes des distributeurs aux consommateurs amplifiée par des ajustements de stocks".

Les ventes ont ainsi chuté de 26% au premier trimestre en Chine, et de 10% aux Etats-Unis, détaille le communiqué.

"En outre, l’Inde, dont la croissance sous jacente reste toujours aussi dynamique, a été impactée au premier trimestre par un effet temporaire de séquencement des ventes qui devrait totalement s’inverser au deuxième trimestre. Enfin, les marchés en Europe ont connu une météo mitigée cet été, affectant la performance de ces marchés", résume le groupe.

Le géant des vins et spiritueux souligne cependant que son "exposition géographique équilibrée" lui "permet d’enregistrer de solides performances dans plusieurs marchés dans toutes les régions, atténuant ainsi partiellement ces baisses. Ces marchés sont notamment le Japon, le Canada, la Pologne, le Brésil, la Turquie, le Nigeria et le Travel Retail en Europe et en Amérique".

"Pour 2024/25, nous prévoyons un retour à la croissance organique du chiffre d’affaires, avec une reprise continue des volumes, et le maintien de la marge opérationnelle organique", affirme Pernod Ricard.

Il dit "réitérer avec confiance [son] ambition de moyen terme qui vise une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut d’une fourchette comprise entre +4% et +7%, et une croissance organique de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.